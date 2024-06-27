Микаил Джаббаров: Азербайджан может сыграть роль хаба для стартапов

Азербайджан может сыграть роль хаба для стартапов.

Азербайджан может сыграть роль хаба для стартапов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на фестивале Baku Investment Day.

“Мы можем представить очень привлекательные инвестиционные проекты. Нужно привлечь больше инвестиций и идей", - сказал министр.

М. Джаббаров также подчеркнул, что Азербайджан в настоящее время становится лидером региона в области зеленой энергии: "Это связано с освобождением оккупированных территорий Азербайджана и новым контекстом в регионе [превращением региона в зеленую зону]".

По словам министра, Азербайджан географически является мостом между Южным Кавказом и Центральной Азией.