Микаил Джаббаров: Азербайджан инвестировал в Грузию 3,3 млрд долларов

Отношения между Азербайджаном и Грузией все более углубляются. Двусторонний торговый оборот увеличивается, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса (COVID-19).

Отношения между Азербайджаном и Грузией становятся все глубже. Двусторонний торговый оборот увеличивается, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме в Баку.

“В январе-октябре текущего года товарооборот Азербайджана с Грузией увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Азербайджан - один из крупнейших инвесторов Грузии. На сегодняшний день объем наших вложений в эту страну составил 3,3 млрд долларов США. Мы заинтересованы в реализации новых проектов”, - сказал он.