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Микаил Джаббаров: Азербайджан инвестировал в Грузию 3,3 млрд долларов

Микаил Джаббаров: Азербайджан инвестировал в Грузию 3,3 млрд долларов Отношения между Азербайджаном и Грузией все более углубляются. Двусторонний торговый оборот увеличивается, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса (COVID-19).
Бизнес
14 декабря 2021 г. 12:24
Микаил Джаббаров: Азербайджан инвестировал в Грузию 3,3 млрд долларов

Отношения между Азербайджаном и Грузией становятся все глубже. Двусторонний торговый оборот увеличивается, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-грузино-турецком бизнес-форуме в Баку.

“В январе-октябре текущего года товарооборот Азербайджана с Грузией увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Азербайджан - один из крупнейших инвесторов Грузии. На сегодняшний день объем наших вложений в эту страну составил 3,3 млрд долларов США. Мы заинтересованы в реализации новых проектов”, - сказал он.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan invested $3.3B in Georgia
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan Gürcüstana 3,3 milyard dollar investisiya qoyub”

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