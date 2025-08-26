Микаил Джаббаров: Азербайджан играет роль стратегического моста между Центральной Азией и Южным Кавказом

Азербайджан в качестве моста между стратегически важными регионами Центральной Азии и Южного Кавказа играет незаменимую роль в реализации ряда экономических проектов.

Азербайджан в качестве моста между стратегически важными регионами Центральной Азии и Южного Кавказа играет незаменимую роль в реализации ряда экономических проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в Вашингтон.

"Такая позиция нашей страны была достигнута благодаря дальновидной политике президента Азербайджана Ильхама Алиева, его решительности в защите национальных интересов и международному авторитету", - подчеркнул министр.

По словам министра, неоспорима роль ближайшего соратника президента, первого вице-президента Азербайджана, первой леди Мехрибан Алиевой в достижении этих исторических успехов нашего государства: "Неоценима роль Мехрибан ханум Алиевой в продвижении азербайджанских реалий в мире и формировании международного авторитета нашей страны, в установлении в регионе мирной повестки, обусловленной защитой национальных интересов Азербайджана".