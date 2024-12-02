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Микаил Джаббаров: Азербайджан и ОАЭ ведут переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве

Микаил Джаббаров: Азербайджан и ОАЭ ведут переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве Азербайджан и ОАЭ ведут активные переговоры по Соглашению о всестороннем экономическом партнерстве.
Бизнес
2 декабря 2024 г. 20:14
Микаил Джаббаров: Азербайджан и ОАЭ ведут переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве

Азербайджан и ОАЭ ведут активные переговоры по Соглашению о всестороннем экономическом партнерстве.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время выступления на мероприятии, посвященном Национальному дню ОАЭ.

"Подписание этого документа станет важным шагом в развитии наших экономических и торговых связей, углублении сотрудничества, особенно за счет либерализации торговли, увеличения инвестиционных потоков и расширения доступа к рынкам товаров и услуг", — подчеркнул министр.

Микаил Джаббаров напомнил, что в январе текущего года в рамках визита президента ОАЭ Шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Азербайджан был подписан ряд ключевых документов, включая Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Active negotiations underway on Comprehensive Economic Partnership Agreement with UAE
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "BƏƏ ilə Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi üzrə fəal danışıqlar aparılır"

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