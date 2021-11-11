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Микаил Джаббаров: "Азербайджан активно укрепляет отношения с тюркоязычными государствами”

Микаил Джаббаров: "Азербайджан активно укрепляет отношения с тюркоязычными государствами” "Экономический саммит Тюркского совета имеет большую значимость с точки зрения содействия равноправным и взаимовыгодным отношениям тюркоязычных государств, имеющих общие культурные ценности".
Бизнес
11 ноября 2021 г. 13:00
Микаил Джаббаров: Азербайджан активно укрепляет отношения с тюркоязычными государствами”

"Экономический саммит Тюркского совета имеет большую значимость с точки зрения содействия равноправным и взаимовыгодным отношениям тюркоязычных государств, имеющих общие культурные ценности".

По сообщению Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил во время выступления на экономическом саммите Тюркского совета в Стамбуле.

По словам министра, в 30-й год независимости тюркоязычные государства определяют общую концепцию на будущее: “На мой взгляд, дискуссии, проводимые в условиях глобальных вызовов и трендов, будут полезны для расширения экономических связей между тюркоязычными государствами”.

Министр отметил, что отношения между тюркоязычными государствами, основанные на взаимных интересах и политико-экономическом партнерстве, расширяются из года в год, вступив в последнее время в качественно новый этап: "Культурная, историческая близость наших народов создает благоприятные возможности для достижения таких целей, как укрепление связей, развитие коммуникаций и транзитных возможностей, организация логистических центров. Наряду с этим, в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств, являющегося эффективной платформой для развития нашего многостороннего сотрудничества, осуществляется целенаправленная деятельность в политической, культурной и экономической сферах по укреплению единства наших народов. Азербайджан активно участвует в укреплении отношений с тюркоязычными государствами, стремясь к реализации совместных инициатив”,- подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycan türkdilli dövlətlərlə münasibətlərin gücləndirilməsində fəal iştirak edir”

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