Микаил Джаббаров: 68% иностранных компаний верят в экономическую стабильность Азербайджана

В экономическую стабильность Азербайджана верят 68% иностранных компаний, принявших участие в опросе отчета "Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос бизнес-среды 2021", 60% отмечают формирование благоприятной бизнес-среды в стране.

В экономическую стабильность Азербайджана верят 68% иностранных компаний, принявших участие в опросе отчета "Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос бизнес-среды 2021", 60% отмечают формирование благоприятной бизнес-среды в стране.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"О намерении расширить свою деятельность или вложить новые инвестиции заявили 57% компаний, 43% хотят принять участие в восстановлении освобожденных территорий, 22% заявили о возможности участия в этих проектах, 17% - о высокой заинтересованности",- сказал он.