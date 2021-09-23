О нас
Report Georgia
Аудио новости

Микаил Джаббаров: 68% иностранных компаний верят в экономическую стабильность Азербайджана

Микаил Джаббаров: 68% иностранных компаний верят в экономическую стабильность Азербайджана В экономическую стабильность Азербайджана верят 68% иностранных компаний, принявших участие в опросе отчета "Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос бизнес-среды 2021", 60% отмечают формирование благоприятной бизнес-среды в стране.
Бизнес
23 сентября 2021 г. 14:47
Микаил Джаббаров: 68% иностранных компаний верят в экономическую стабильность Азербайджана
Микаил Джаббаров

В экономическую стабильность Азербайджана верят 68% иностранных компаний, принявших участие в опросе отчета "Иностранный бизнес в Азербайджане: опрос бизнес-среды 2021", 60% отмечают формирование благоприятной бизнес-среды в стране.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"О намерении расширить свою деятельность или вложить новые инвестиции заявили 57% компаний, 43% хотят принять участие в восстановлении освобожденных территорий, 22% заявили о возможности участия в этих проектах, 17% - о высокой заинтересованности",- сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Xarici şirkətlərin 68%-i Azərbaycanın iqtisadi sabitliyinə inanır"

Самое важное

Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
В Тегеране состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана
В Тегеране состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана
23 сентября 2021 г. 10:58
Президент Азербайджана выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения
Президент Азербайджана выступит на 76-й сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения
22 сентября 2021 г. 17:55
Житель Газаха подорвался на мине
Житель Газаха подорвался на мине
22 сентября 2021 г. 13:50
Первый звонок под отзвуки победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоПервый звонок под отзвуки победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
22 сентября 2021 г. 13:36
На освобожденных землях уничтожено более 16 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов
На освобожденных землях уничтожено более 16 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов
22 сентября 2021 г. 11:57
Обнародованы требования к работе школьных столовых и буфетов 
Обнародованы требования к работе школьных столовых и буфетов 
22 сентября 2021 г. 11:53
В Азербайджане явка учащихся в школах стала обязательной
В Азербайджане явка учащихся в школах стала обязательной
22 сентября 2021 г. 11:40
Объявлен порядок организации занятий в вузах
Объявлен порядок организации занятий в вузах
22 сентября 2021 г. 10:45
Управление образования: Во всех бакинских школах возобновлено очное обучение
Управление образования: Во всех бакинских школах возобновлено очное обучение
22 сентября 2021 г. 09:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi