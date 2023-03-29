Михалко: ЕС и Азербайджан строят прочное сотрудничество и партнерство

Европейский Союз и Азербайджан строят прочные партнерские отношения и программа AZTAF подтверждение этому.

Европейский Союз и Азербайджан строят прочные партнерские отношения, и программа AZTAF подтверждение этому.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства Европейского Cоюза (ЕС) в Азербайджане, посол Петер Михалко на мероприятии по ежегодному обзору прогресса в реализации программы.

"AZTAF - это один из способов того, как мы можем работать вместе [с правительством Азербайджана] по высоким международным стандартам", - сказал он, добавив, что данная программа является инструментом подобного сотрудничества.

По словам Михалко, во время пандемии ЕС и Азербайджан определили ряд стратегических областей сотрудничества и долгосрочные цели для укрепления экономических отношений.

П.Михалко также подчеркнул, что программа AZTAF нацелена на поддержку экономического развития, энергоэффективность, мобильность и т.д.

"У данной программы для достижения целей правительства много бенефициаров таких, как различные министерства и агентства при них. Но главным бенефициаром AZTAF являются граждане страны",- добавил он.

"Давайте продолжим совместную работу во имя устойчивого будущего Азербайджана",- заключил посол.