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Михалко: Азербайджан является особым торговым партнером для ЕС

Михалко: Азербайджан является особым торговым партнером для ЕС Азербайджан является особым торговым партнером для ЕС
Бизнес
4 ноября 2022 г. 02:58
Михалко: Азербайджан является особым торговым партнером для ЕС

Азербайджан является особым торговым партнером для ЕС

Как сообщает Report, об этом сказал посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко во время выступления в Нахчыванском бизнес-центре.

«Мы можем и дальше укреплять, развивать и увеличить экспорт. Европейский Союз поддерживает Азербайджан в этих экономических реформах", - подчеркнул Петр Михалко.

Посол добавил, что поддержка среднего и малого бизнеса в Азербайджане также входит в число приоритетов.

«Этого можно добиться глобально. Потому что здесь представлены компании из разных стран и стран ЕС. Большинство из них готовы работать с Нахчываном. Цель – развитие взаимного сотрудничества».

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Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko: “Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün xüsusi ticari tərəfdaşdır”

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