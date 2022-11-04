Михалко: Азербайджан является особым торговым партнером для ЕС

Азербайджан является особым торговым партнером для ЕС

Азербайджан является особым торговым партнером для ЕС

Как сообщает Report, об этом сказал посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко во время выступления в Нахчыванском бизнес-центре.

«Мы можем и дальше укреплять, развивать и увеличить экспорт. Европейский Союз поддерживает Азербайджан в этих экономических реформах", - подчеркнул Петр Михалко.

Посол добавил, что поддержка среднего и малого бизнеса в Азербайджане также входит в число приоритетов.

«Этого можно добиться глобально. Потому что здесь представлены компании из разных стран и стран ЕС. Большинство из них готовы работать с Нахчываном. Цель – развитие взаимного сотрудничества».