Михалко: Азербайджан является особым торговым партнером для ЕС

Азербайджан является особым торговым партнером для ЕС
«Мы можем и дальше укреплять, развивать и увеличить экспорт. Европейский Союз поддерживает Азербайджан в этих экономических реформах", - подчеркнул Петр Михалко.
Посол добавил, что поддержка среднего и малого бизнеса в Азербайджане также входит в число приоритетов.
«Этого можно добиться глобально. Потому что здесь представлены компании из разных стран и стран ЕС. Большинство из них готовы работать с Нахчываном. Цель – развитие взаимного сотрудничества».