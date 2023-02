Проводимые в налоговой системе реформы вносят значительный вклад в создание налогового администрирования на инновационной основе, обеспечение прозрачности и улучшение бизнес-среды.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Сегодня профессиональный праздник работников налоговой службы. Желаем успехов нашим коллегам в их ответственной работе", - написал министр.