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MİDA: Строительство жилого комплекса в Джебраиле будет завершено в этом году

MİDA: Строительство жилого комплекса в Джебраиле будет завершено в этом году Строительство первого жилого комплекса в городе Джебраиле будет завершено в этом году.
Бизнес
23 февраля 2024 г. 13:32
MİDA: Строительство жилого комплекса в Джебраиле будет завершено в этом году

Строительство первого жилого комплекса в городе Джебраиле планируется завершить до конца 2024 года.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве жилищного строительства (MIDA).

Согласно информации, жилой комплекс "Джебраил" будет состоять из 33 четырехэтажных и пятиэтажных жилых домов, общая площадь составит 7,87 га.

Всего в этих зданиях предусмотрено 712 квартир, из которых 8 однокомнатных квартир площадью 40-50 кв. метров, 136 двухкомнатных площадью 55-90 кв. метров, 8 двухкомнатных студийного типа площадью 98-100 кв. метров, 392 трехкомнатных площадью 90-108 кв. метров и 168 четырехкомнатных площадью 110-120 кв. метров.

Все квартиры будут полностью отремонтированы, оборудованы кухонной мебелью и газовой плитой, счетчиками воды, газа и электроэнергии.

Помимо жилых домов, на территории будут построены парк, социально-бытовые объекты, подземные и надземные автостоянки, уголки отдыха, детские игровые и спортивные площадки.

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Версия на английском языке MIDA to complete Jabrayil Residential Complex in 2024
Версия на азербайджанском языке MİDA: Cəbrayılda yaşayış kompleksinin inşası bu il yekunlaşacaq

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