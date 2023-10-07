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МИД РФ и Турции обсудили укрепление взаимодействия по линии МВФ

МИД РФ и Турции обсудили укрепление взаимодействия по линии МВФ Замглавы МИД РФ Александр Панкин и его турецкий коллега Мехмет Кемаль Бозай провели консультации в Анкаре, где обсудили укрепление взаимодействия стран по линии МВФ, Всемирного банка и Черноморского банка торговли и развития.
Бизнес
7 октября 2023 г. 20:25
МИД РФ и Турции обсудили укрепление взаимодействия по линии МВФ

Замглавы МИД РФ Александр Панкин и его турецкий коллега Мехмет Кемаль Бозай провели консультации в Анкаре, где обсудили укрепление взаимодействия стран по линии МВФ, Всемирного банка и Черноморского банка торговли и развития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Обсуждены пути укрепления взаимодействия по линии МВФ, Всемирного банка и Черноморского банка торговли и развития для пресечения политизации их деятельности, по продвижению реформы международной финансовой архитектуры в соответствии с реалиями многополярного мироустройства", - говорится в заявлении.

Дипломаты также обсудили состояние дел в Организации Черноморского экономического сотрудничества, где Турция председательствует с 1 июля. "Констатирована необходимость продолжения координации для продвижения приоритетов развивающихся экономик в контексте работы "Группы двадцати", противодействия раскручиваемой с подачи коллективного Запада спирали конфронтации в этом объединении, востребованном для решения глобальных экономических проблем. Подтверждена центральная роль ВТО в системе регулирования международной торговли, необходимость ее безотлагательного эффективного реформирования, актуализации переговорной повестки", - добавили в МИД РФ.

Панкин и Бозай также обсудили важность отказа от односторонних торговых ограничений в мире, затронули тему перспектив дальнейшего двустороннего сотрудничества. "Подтверждена обоюдная готовность к наращиванию усилий для повышения эффективности профильных площадок и механизмов, деполитизации их деятельности и выстраивания равноправного диалога с учетом интересов всех сторон", - сообщили в МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Türkiyə “BVF” vasitəsilə əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

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