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    МИД Китая намерено защищать интересы китайских компаний в США

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Китая выразило серьезную озабоченность обвинениями США к Huawei Technologies.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, МИД призвал США прекратить "безосновательное притеснение" китайских компаний, включая Huawei, а также отменить ордер на арест Мэн Ваньчжоу.

    Пекин будет решительно защищать законные интересы китайских компаний, заявили в министерстве.

    Ранее сообщалось о том, что в США хотят ограничить деятельность китайских телекоммуникационных компаний.

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