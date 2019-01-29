МИД Китая намерено защищать интересы китайских компаний в США

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Китая выразило серьезную озабоченность обвинениями США к Huawei Technologies.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, МИД призвал США прекратить "безосновательное притеснение" китайских компаний, включая Huawei, а также отменить ордер на арест Мэн Ваньчжоу.
Пекин будет решительно защищать законные интересы китайских компаний, заявили в министерстве.
Ранее сообщалось о том, что в США хотят ограничить деятельность китайских телекоммуникационных компаний.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости