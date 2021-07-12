Microsoft вложится в кибербезопасность

Microsoft купит разработчика систем кибербезопасности компанию RiskIQ.

Microsoft купит разработчика систем кибербезопасности компанию RiskIQ.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, сделка стоит 500 миллионов долларов США.

Это уже второе приобретение Microsoft из одного и того же сектора. В июне компания уже приобрела ReFirm Labs, которая занимается защитой "умных" устройств.

СМИ пишет, что разработчик RiskIQ предоставлял свои услуги Facebook, BMW, American Express и Почтовая служба США (USPS).

Microsoft покупает компании из сектора кибербезопасности из-за частых хакерских атак и распространения программ-вымогателей.