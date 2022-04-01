Microsoft будет работать с клиентами из России, не попавшими под санкции

Американская Microsoft Corp. продолжит сотрудничать с российскими клиентами, против которых не введены санкции, в том числе с больницами и школами.
"Брэд Смит в этом месяце написал лидеру Украины письмо с четким посланием: несмотря на призывы Киева разорвать все связи с Россией, гигант программного обеспечения США продолжит свое существование и ведение бизнеса в стране с клиентами, не попавшими под санкции, включая школы и больницы", - пишет агентство.
Вместе с тем, по информации агентства, Смит проинформировал Владимира Зеленского, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о прекращении "каких-либо текущих услуг и поддержки" в России, чтобы двигаться "в ногу с их санкциями и другими экономическими целями".