Microsoft будет работать с клиентами из России, не попавшими под санкции

Американская Microsoft Corp. продолжит сотрудничать с российскими клиентами, против которых не введены санкции, в том числе с больницами и школами.

Американская Microsoft Corp. продолжит сотрудничать с российскими клиентами, против которых не введены санкции, в том числе с больницами и школами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письмо президента компании Брэда Смита.

"Брэд Смит в этом месяце написал лидеру Украины письмо с четким посланием: несмотря на призывы Киева разорвать все связи с Россией, гигант программного обеспечения США продолжит свое существование и ведение бизнеса в стране с клиентами, не попавшими под санкции, включая школы и больницы", - пишет агентство.

Вместе с тем, по информации агентства, Смит проинформировал Владимира Зеленского, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о прекращении "каких-либо текущих услуг и поддержки" в России, чтобы двигаться "в ногу с их санкциями и другими экономическими целями".