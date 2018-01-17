Microsoft: Азербайджанский бренд RAHAT Market создает надежную основу для роста

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Переместившийся в "облако" азербайджанский розничный бренд RAHAT Market не только решил краткосрочную проблему со слабым резервным управлением, но и со временем стал извлекать стратегическую ценность из нового виртуального способа ведения бизнеса.

Этот шаг обеспечил большую устойчивость, уменьшил затраты и устранил опасения по поводу устаревающих серверов. Теперь RAHAT Market может сосредоточиться на эффективном использовании данных для бизнеса. Как сообщает Report, об этом заявил IT-менеджер бренда Тураб Гусейнов.

IT-менеджер популярной азербайджанской торговой сети RAHAT Market Т.Гусейнов, понял, что нужно найти более надежный способ защиты данных организации.

RAHAT Market пытался обеспечить безопасное резервное копирование деловой информации, однако, из-за лимитированного бюджета отсутствовало пространство для маневров по восстановлению дополнительного физического узла в случае непредвиденных ошибок.

Тураб Гусейнов не мог преодолеть эти препятствия, однако в ходе разговора с доверенным партнером внедрение SIP навело его на мысль: может ли переход в "облако" решить проблемы RAHAT Market с резервным копированием, аварийным восстановлением и защите данных при одновременном улучшении операций?

Ответ был положительным, так как предложение SIP по использованию предоставленного Microsoft "облака" уже себя зарекомендовало.

Сейчас все 60 магазинов компании работают с Microsoft Azure и уже демонстрируют неплохие результаты.

"То, что Microsoft представляет все это, как историю успеха, еще раз доказывает, что сеть RAHAT Market широко пользуется новым виртуальным путем бизнеса, оказывает клиентам высококачественные услуги".

"Как только мы начали использовать Azure, обнаружили много невиданных ранее преимуществ. Надежность "отличная", и команда подтверждает значительные улучшения", - сказал Гусейнов.

Преимущества перехода в "облако" наиболее наглядно ощущаются в области управления затратами:

"Наши затраты стали меньше и не только потому, что отпала необходимость в серверном оборудовании. Нам стало нужно меньше ресурсов в Azure, чем было при первоначальной ситуации", - говорит он.

"Уменьшение затрат всего на 1 доллар на магазин, также сказывается положительно. Время, которое мы раньше тратили на обслуживание, тоже резко сократилось".

"Улучшилась и производительность, коэффициент которой стал выше 100%. Итоговый результат применения Azure означает, что мы перестали думать о серверном оборудовании и теперь концентрируем наши IT-ресурсы на обслуживании клиентов".

"Следующий шаг будет состоять в том, чтобы зарегистрировать 20 крупных магазинов на Azure и начать изучать возможности аналитики и отчетов Power BI. Неплохой результат для проекта, который начинался как поиск путей улучшения резервных копий", – заключил Тураб Гусейнов.