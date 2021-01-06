Michelin сократит более 2 тыс. сотрудников во Франции

В компании подчеркнули, что этот план "не предполагает закрытия предприятий"

Один из крупнейших в мире производителей шин Michelin намерен сократить на своих французских предприятиях до 2,3 тыс. рабочих мест. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании, распространенном сегодня.

В нем указывается, что руководство корпорации одобрило "план упрощения структур и повышения конкурентоспособности" за счет сокращения до 2,3 тыс. рабочих мест при нынешней численности персонала французских предприятий в 21 тыс.

орпорация при этом подчеркивает, что осуществляемый план "не предполагает закрытия предприятий".

Как сообщил в среду президент компании Флоран Менего, "сокращениями будут затронуты все французские предприятия корпорации". В то же время он подчеркнул, что сокращение мест будет проводиться на основе добровольного ухода работников, в частности их выхода на пенсию.