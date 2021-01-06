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Michelin сократит более 2 тыс. сотрудников во Франции

Michelin сократит более 2 тыс. сотрудников во Франции В компании подчеркнули, что этот план "не предполагает закрытия предприятий"
Бизнес
6 января 2021 г. 14:12
Michelin сократит более 2 тыс. сотрудников во Франции

Один из крупнейших в мире производителей шин Michelin намерен сократить на своих французских предприятиях до 2,3 тыс. рабочих мест. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании, распространенном сегодня.

В нем указывается, что руководство корпорации одобрило "план упрощения структур и повышения конкурентоспособности" за счет сокращения до 2,3 тыс. рабочих мест при нынешней численности персонала французских предприятий в 21 тыс.

орпорация при этом подчеркивает, что осуществляемый план "не предполагает закрытия предприятий".

Как сообщил в среду президент компании Флоран Менего, "сокращениями будут затронуты все французские предприятия корпорации". В то же время он подчеркнул, что сокращение мест будет проводиться на основе добровольного ухода работников, в частности их выхода на пенсию.

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Версия на английском языке Michelin to cut 2,300 jobs in France

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