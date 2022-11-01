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МФК может финансировать в Азербайджане проекты государственно-частного партнерства с участием МСП

МФК может финансировать в Азербайджане проекты государственно-частного партнерства с участием МСП Международная финансовая корпорация (МФК) может финансировать в Азербайджане проекты государственно-частного партнерства с участием МСП.
Бизнес
1 ноября 2022 г. 14:51
МФК может финансировать в Азербайджане проекты государственно-частного партнерства с участием МСП

Международная финансовая корпорация (МФК) может финансировать в Азербайджане проекты государственно-частного партнерства с участием МСП.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече между председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орханом Мамедовым с представителем МФК в Азербайджане Алией Азимовой и экспертом структуры по государственно-частному партнерству Филипом Драпаком.

На встрече было обсуждено совместное сотрудничество по государственно-частному партнерству, возможности финансирования проектов с участием МСП в этой сфере.

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