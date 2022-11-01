МФК может финансировать в Азербайджане проекты государственно-частного партнерства с участием МСП

Международная финансовая корпорация (МФК) может финансировать в Азербайджане проекты государственно-частного партнерства с участием МСП.

Международная финансовая корпорация (МФК) может финансировать в Азербайджане проекты государственно-частного партнерства с участием МСП.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече между председателем правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орханом Мамедовым с представителем МФК в Азербайджане Алией Азимовой и экспертом структуры по государственно-частному партнерству Филипом Драпаком.

На встрече было обсуждено совместное сотрудничество по государственно-частному партнерству, возможности финансирования проектов с участием МСП в этой сфере.