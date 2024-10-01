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Международные авиалинии направились в Бакинский аэропорт для вынужденной посадки

Международные авиалинии направились в Бакинский аэропорт для вынужденной посадки В связи с временным закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний обратились в Международный аэропорт Гейдар Алиев с запросом на экстренную посадку.
Бизнес
1 октября 2024 г. 23:07
Международные авиалинии направились в Бакинский аэропорт для вынужденной посадки

В связи с временным закрытием воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний обратились в Международный аэропорт Гейдар Алиев с запросом на экстренную посадку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Boeing 787 авиакомпании LOT Polish Airlines, выполнявший рейс Варшава-Мумбаи, успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 21:47 по местному времени.

По той же причине капитан самолета Boeing 787 авиакомпании Qatar Airways, выполнявшего рейс Москва–Доха, запросил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту. Воздушное судно успешно приземлилось в 21:53.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев способен принимать любые воздушные суда, включая крупные лайнеры типа Airbus A-380. Аэропорт работает в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на запросы авиакомпаний и предоставляя все необходимые услуги для безопасного выполнения рейсов. Все службы аэропорта скоординировано действуют в чрезвычайных ситуациях, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq aviaşirkətlər Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna təcili eniş üçün müraciət edib

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