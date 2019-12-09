Орешкин: Между Россией и Азербайджаном имеется очень прочная экономическая почва

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Взаимоотношения между Азербайджаном и Россией имеют очень прочную экономическую почву.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе проходящего в понедельник в Баку XVIII заседания азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Также активное взаимодействие наблюдается в политике и на гуманитарном уровне. Все это является подтверждением стратегического партнерства. Мы работаем над практической реализацией достигнутых договоренностей. Основной составляющей является работа по пяти дорожным картам. Очень важно, что в ходе визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой была достигнута договоренность по шестой дорожной карте", - сказал он.

Министр также отметил высокий уровень Российско-азербайджанских деловых советов, а также рост товарооборота: "По итогам 9 месяцев 2019 года товарооборот между странами вырос более чем на четверть".

По словам М. Орешкина, работа по созданию эффективной и качественной инфраструктуры на российско-азербайджанской границе является одной из основных задач экономического составляющего отношений.

"Скоро должно завершиться строительство моста через реку Самур, что отразится на двусторонней торговле и удобном передвижении людей. Кроме того, мы успешно реализуем строительство совместных предприятий, одним из таких является совместный фармацевтический завод, который планируется открыть сегодня", - подытожил он.