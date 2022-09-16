Между правительством Рязанской области РФ и AZPROMO достигнута новая договоренность

Между правительством Рязанской области России и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) достигнута договоренность об обмене информацией о взаимных инвестиционных и экспортных возможностях.

Между правительством Рязанской области России и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) достигнута договоренность об обмене информацией о взаимных инвестиционных и экспортных возможностях.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Делегация во главе с заместителем председателя правительства Рязанской области Артемом Никитиным побывала в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал о направлениях деятельности Агентства, основных целях, созданной в Азербайджане выгодной бизнес- и инвестиционной среде, совместной работе по расширению связей между бизнесменами.

Артем Никитин рассказал о бизнес-возможностях Рязанской области, подчеркнул важность развития сотрудничества.