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Между правительством Рязанской области РФ и AZPROMO достигнута новая договоренность

Между правительством Рязанской области РФ и AZPROMO достигнута новая договоренность Между правительством Рязанской области России и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) достигнута договоренность об обмене информацией о взаимных инвестиционных и экспортных возможностях.
Бизнес
16 сентября 2022 г. 14:45
Между правительством Рязанской области РФ и AZPROMO достигнута новая договоренность

Между правительством Рязанской области России и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) достигнута договоренность об обмене информацией о взаимных инвестиционных и экспортных возможностях.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Делегация во главе с заместителем председателя правительства Рязанской области Артемом Никитиным побывала в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал о направлениях деятельности Агентства, основных целях, созданной в Азербайджане выгодной бизнес- и инвестиционной среде, совместной работе по расширению связей между бизнесменами.

Артем Никитин рассказал о бизнес-возможностях Рязанской области, подчеркнул важность развития сотрудничества.

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