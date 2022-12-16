Между KOBİA и торгово-промышленной палатой Грузии подписан меморандум о взаимопонимании

В рамках прошедшего в Тбилиси 9-го заседания совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики (KOBİA) и торгово-промышленной палатой

В рамках прошедшего в Тбилиси 9-го заседания совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики (KOBİA) и торгово-промышленной палатой Грузии подписан меморандум о взаимопонимании.

Как передает Report со ссылкой на KOBİA, документ подписали председатель правления структуры Орхан Мамедов и президент палаты Георгий Пертая.

Меморандум о взаимопонимании подразумевает сотрудничество в сфере расширения связей между МСП Азербайджана и Грузии, обмен информацией в сфере торговли, инвестиций и предпринимательства, обмен опытом по поддержке МСП и прочие вопросы.