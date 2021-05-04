Между Грузией и Азербайджаном создается совместная цифровая таможенная платформа

“При содействии Азиатского банка развития осуществляется проект создания совместного таможенного контрольно-пропускного пункта между Грузией и Азербайджаном".

“При содействии Азиатского банка развития осуществляется проект создания совместного таможенного контрольно-пропускного пункта между Грузией и Азербайджаном".

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили на онлайн-встрече высокого уровня в связи с Программой Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

По словам министра, этот проект важен и в тоже время является инновационной идеей: "Этот проект подразумевает не только строительство инфраструктуры. В рамках проекта будет создана цифровая платформа, которая объединит информационные системы двух стран. Мы уверены, что это в значительной степени упростит процесс перехода через границу, а также станет хорошей платформой для коридора CAREC".