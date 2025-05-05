Между бизнесом Азербайджана и Беларуси подписаны договора

В рамках проходящего в Баку азербайджано-белорусского бизнес-форума подписан ряд соглашений.

В рамках проходящего в Баку азербайджано-белорусского бизнес-форума подписан ряд соглашений.

Как передает Report, в ходе форума были подписаны меморандум между Белорусской универсальной товарной биржей и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, три договора на поставку продукции между компаниями "Мостовдрев" и "Сосна", договор на поставку продукции компании "Камволь" и "Smart Style", договор на поставку продукции компании "Спартак" и AZNUR, соглашение о сотрудничестве между "Минским молочным заводом Nº 1" и AZNUR, соглашения о сотрудничестве между "Минским молочным заводом Nº 1" и "Araz Supermarket", соглашения о намерениях между "Марк Формель" и "N-Qrup".

На мероприятии также был вручен сертификат биржевого брокера, который будет осуществлять деятельность в Азербайджане. Компания ООО "САМА-ЗТ" уже 2 года работает на бирже, имеет успешный опыт совершения сделок по приобретению белорусской пилопродукции, и теперь станет первым биржевым брокером в Азербайджане, который будет представлять интересы азербайджанских компаний на биржевых торгах.