Бакинский дом МСБ и Miniboss подписали меморандум о взаимопонимании

Бакинский дом МСБ и бизнес-школа Miniboss подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Бакинский дом МСБ и бизнес-школа Miniboss подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Документ предусматривает использование возможностей Центра развития стартапов при Бакинском доме МСБ, повышение знаний детей в сфере бизнеса и обучение финансовой грамотности в рамках проекта "Бизнес-Академия".

Отметим, что проект "Бизнес-Академия" предназначен для детей старше 10 лет. В рамках проекта для них каждую субботу в Центре развития стартапов в течение двух месяцев будут проводиться бизнес-тренинги от профессионалов. Завершившим программу будет вручен международный сертификат.