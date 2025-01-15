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Бакинский дом МСБ и Miniboss подписали меморандум о взаимопонимании

Бакинский дом МСБ и Miniboss подписали меморандум о взаимопонимании Бакинский дом МСБ и бизнес-школа Miniboss подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
Бизнес
15 января 2025 г. 11:32
Бакинский дом МСБ и Miniboss подписали меморандум о взаимопонимании

Бакинский дом МСБ и бизнес-школа Miniboss подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA).

Документ предусматривает использование возможностей Центра развития стартапов при Бакинском доме МСБ, повышение знаний детей в сфере бизнеса и обучение финансовой грамотности в рамках проекта "Бизнес-Академия".

Отметим, что проект "Бизнес-Академия" предназначен для детей старше 10 лет. В рамках проекта для них каждую субботу в Центре развития стартапов в течение двух месяцев будут проводиться бизнес-тренинги от профессионалов. Завершившим программу будет вручен международный сертификат.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı KOB evi” və “Miniboss” arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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