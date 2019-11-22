Микаил Джаббаров: Азербайджанские предприниматели начинают инвестировать в создание местного производства в России

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Участие на пленарном заседании X Российско-азербайджанского межрегионального форума Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко еще раз подчеркивает серьезную поддержку глав двух стран в этом направлении.

Об этом в своем выступлении на открытии форума заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Форум - это уникальная платформа, на которой воедино сходятся как представители деловых кругов Азербайджана и России, так и официальные лица, которые отвечают за расширение и углубление торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", - сказал он.

Министр отметил, что в ходе двухдневнего форума планируется открытие павильона "Азербайджан" на ВДНХ. Это очень важное событие. "Надеемся, что павильон станет еще одной важной площадкой для продолжения существующих контактов и углубления связей как в торгово-экономической, так и в гуманитарной сферах.

В дополнение к традиционным связям, вчера во время встречи председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой была достигнута договоренность о разработке новой дополнительной дорожной карты, которая охватит сферы инноваций и технологий", - сказал М. Джаббаров.

По его словам, между странами также растет объем взаимных инвестиций: "Так, до сих пор Россия инвестировала в экономику Азербайджана 5 млрд долларов, а Азербайджан в Россию - 1,2 млрд долларов. Государственные структуры и частные компании Азербайджана чувствуют себя комфортно в российской инвестиционной среде. Азербайджан предпринимает различные меры поддержки предпринимателей: созданы специальный законодательный режим, промышленные парки, технопарки, система льготных кредитов и налоговых льгот для физических лиц, которые работают по трудовым договорам в ненефтяном секторе".

Рассказывая о важности развития транспортно-транзитной сферы, он подчеркнул, что знаковым проектом является международный транспортный коридор "Север-Юг", также успешно функционирует коридор "Север-Запад".

М.Джаббаров отметил, что помимо поставок сельхозпродукции, азербайджанские предприниматели начинают инвестировать в создание местного производства в России, сокращая таким образом, и свои издержки и расходы потребителей. "В этом отношении роль регионов действительно незаменима. Россия - страна, обладающая огромным промышленным потенциалом, развитой инфраструктурой, высокой покупательной способностью. Я думаю, что мы будем видеть рост в этом направлении", - заявил он.

Министр экономики также затронул вопросы, касающиеся развития туризма, сохранения и развития русского языка в Азербайджане, открытия филиалов российских вузов в стране, обмена студентами.