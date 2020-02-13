Азербайджанские предприниматели приглашены к активной инвестиционной деятельности в Казахстане

Между Азербайджаном и Казахстаном будет создан Деловой совет.

Как передает Report, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе бизнес-конференции в Баку, организованной Caspian European Club.

"Такая инициатива поступила в связи с тем, что между странами отсутствует постоянная диалоговая площадка для предпринимателей. Его деятельность будет служить платформой для постоянного диалога деловых кругов двух стран, подготовки рекомендаций госорганам по устранению различных торговых барьеров и улучшению условий ведения бизнеса в Казахстане и Азербайджане.

«Казахстанская готовая продукция высокого качества сельскохозяйственной, пищевой и легкой промышленности может и должна занять свою нишу на рынке Азербайджана. В этих целях нами инициирован проект по открытию Торгового дома Казахстана в Азербайджане (на частные инвестиции с демонстрацией экспортной продукции РК широкого профиля и товаров народного потребления)», - сообщил посол.

С. Абдыкаримов также выразил уверенность, что реализация обозначенных мер позволит повысить товарооборот и уровень взаимных инвестиций и будет способствовать укреплению деловых связей. Кроме того, он пригласил азербайджанских предпринимателей к активной инвестиционной и деловой деятельности в Казахстане.

«Растет товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном, который в 2019 году составил 230 млн долларов США, а также расширяется сотрудничество во всех сферах. Несмотря на высокий уровень двусторонних отношений, анализ объема и структуры двустороннего товарооборота и инвестиций показывает, что большой экономический потенциал наших стран реализуется не в полной мере. В этой связи мы наметили дополнительные меры для интенсификации торгово-экономического сотрудничества», - заметил он.

Глава казахстанской дипмиссии также проинформировал, что при посольстве РК в Азербайджане создан «Центр делового сотрудничества» – информационно-консультативная площадка с объемной базой данных по деловому климату двух стран, инвестиционным проектам для казахстанских и азербайджанских предпринимателей в целях получения информации об условиях ведения бизнеса и налаживания двусторонних контактов.

"Казахстан расположен между двумя крупнейшими мировыми рынками. Это дает очевидные преимущества, такие как экспортный потенциал и доступ к крупным азиатским и европейским рынкам. Сегодня РК превратился в современный глобальный транзитно-транспортный узел. Мы предоставляем преференциальный доступ к региональному рынку более 500 млн потребителей, включая рынок ЕАЭС (180 млн), рынки Центральной Азии (50 млн), Западный Китай (300 млн) и страны Каспийского моря (150 млн). Казахстан играет ключевую роль в инициативе «Один пояс, один путь», поскольку более 3000 км из 10 000 км проходит по его территории, что значительно сокращает время и стоимость транспортировки», - отметил С. Абдыкаримов.