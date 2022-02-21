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Между Азербайджаном и Россией подписаны еще два соглашения

Между Азербайджаном и Россией подписаны еще два соглашения В Баку состоялась церемония подписания двух соглашений между Азербайджаном и Удмуртией.
Бизнес
21 февраля 2022 г. 11:53
Между Азербайджаном и Россией подписаны еще два соглашения

В Баку состоялась церемония подписания двух соглашений между Азербайджаном и Удмуртией.

Как сообщает Report, в ходе проходящего сегодня в Баку бизнес-форума Doing Business: Azerbaijan & Udmurtia было подписано соглашение между Корпорацией развития Удмуртии и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), которое предусматривает развитие сотрудничества и расширения инвестиций.

Также подписано соглашение между региональной общественной организацией Азербайджанским общественным центром Удмуртии «ДОСТЛУГ» и Русской общиной Азербайджана, направленное на дальнейшее дружественных отношений между Удмуртией и Азербайджаном.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Russia sign two more documents
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