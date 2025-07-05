Между Азербайджаном и Пакистаном подписан Меморандум о взаимопонимании

Между Азербайджаном и Пакистаном подписан Меморандум о взаимопонимании

В городе Ханкенди в рамках 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества с участием премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Пакистаном, предусматривающий инвестиции в эту страну.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X".

Документ со стороны Азербайджана подписал Микаил Джаббаров, а со стороны Пакистана - заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Мухаммад Исхак Дар.

"Документ даст импульс выполнению поручения лидеров двух стран о дальнейшем укреплении взаимных экономических отношений и инвестиционного партнерства", - отметил М.Джаббаров.