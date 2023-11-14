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Азербайджан и Марокко подписали еще два меморандума о взаимопонимании

Азербайджан и Марокко подписали еще два меморандума о взаимопонимании В рамках I азербайджано-марокканского бизнес-форума в Рабате подписаны меморандумы о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана, Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербай
Бизнес
14 ноября 2023 г. 17:50
Азербайджан и Марокко подписали еще два меморандума о взаимопонимании

В рамках I азербайджано-марокканского бизнес-форума в Рабате подписаны меморандумы о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана, Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и соответствующими структурами Марокко.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Глава МИД отметил, что бизнес-форум станет важным этапом в изучении взаимовыгодных возможностей двух стран.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Morocco sign two more MoUs
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Mərakeş arasında daha iki Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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