Азербайджан и Марокко подписали еще два меморандума о взаимопонимании

В рамках I азербайджано-марокканского бизнес-форума в Рабате подписаны меморандумы о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана, Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербай

В рамках I азербайджано-марокканского бизнес-форума в Рабате подписаны меморандумы о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана, Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и соответствующими структурами Марокко.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Глава МИД отметил, что бизнес-форум станет важным этапом в изучении взаимовыгодных возможностей двух стран.