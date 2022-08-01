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Между Азербайджаном и Казахстаном будет создан Деловой совет

Между Азербайджаном и Казахстаном будет создан Деловой совет Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов встретился с главой Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.
Бизнес
1 августа 2022 г. 14:14
Между Азербайджаном и Казахстаном будет создан Деловой совет

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов встретился с главой Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения экономического и торгового партнерства, направлений развития отношений между деловыми кругами, а также создания Делового совета между Азербайджаном и Казахстаном.

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано свыше 500 азербайджанских компаний, в связи с чем возникла необходимость создания Делового совета между двумя странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan to establish Business Council
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan arasında İşgüzar Şura yaradılacaq

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