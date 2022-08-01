Между Азербайджаном и Казахстаном будет создан Деловой совет

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов встретился с главой Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.

Посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов встретился с главой Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсифом Абдуллаевым.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам расширения экономического и торгового партнерства, направлений развития отношений между деловыми кругами, а также создания Делового совета между Азербайджаном и Казахстаном.

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано свыше 500 азербайджанских компаний, в связи с чем возникла необходимость создания Делового совета между двумя странами.