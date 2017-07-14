Между Азербайджаном и итальянским регионом Больцано обсуждены перспективы бизнес-сотрудничества

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Торгово-промышленной палаты итальянского региона Больцано Михаэль Эбнер принял посла Азербайджана в Италии Мамеда Ахмедзаде.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ansa, стороны обсудили перспективы бизнес-отношений между Азербайджаном и итальянским регионом.

Посол отметил, что богатый минеральными ресурсами Азербайджан является мостом из Азии в Европу и идеальным деловым партнером.

"В последние годы Азербайджан осуществил ряд важных мер по модернизации и диверсификации экономики с целью дальнейшего развития ненефтяных секторов. Это создает интересные возможности для сотрудничества между азербайджанскими компаниями и Южным Тиролем", - заявил посол М.Ахмедзаде.

В свою очередь, М.Эбнер заявил о наличии перспектив для развития связей в области сельского хозяйства, обработки древесины, инфраструктуры и строительной отрасли.