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Азербайджан и Грузия создадут совместные инвестиционные фонды

Азербайджан и Грузия создадут совместные инвестиционные фонды Будут созданы совместные инвестиционные фонды по финансированию азербайджанских и грузинских стартапов
Бизнес
14 сентября 2022 г. 13:49
Азербайджан и Грузия создадут совместные инвестиционные фонды

Азербайджан и Грузия создадут совместные инвестиционные фонды по финансированию стартапов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов, участвовавший в "Международном саммите цифровой связи – 2022“ в Тбилиси.

По словам замминистра, стартапам, созданным в обеих странах, обеспечат выход на региональные рынки.

"Министерство ведет переговоры с различными частными, крупными корпорациями, а также с небольшими "венчурными" студиями о создании малых и крупных фондов для финансирования стартапов. В связи с этим существует и региональный аспект финансирования стартапов. Это связано с тем, что стартапы, которые обычно создаются для небольшого местного рынка, не могут привлечь очень большое финансирование. В этом отношении важно, чтобы эти стартапы имели доступ к рынкам, которые в первую очередь находятся в соседних странах. Мы ведем эти переговоры в Грузии, чтобы поддержать создание совместных инвестиционных фондов, совместных проектов и чтобы стартапы, создающиеся как в Азербайджане, так и в Грузии, имели доступ к обоим рынкам”, - сказал замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan arasında birgə investisiya fondları yaradılacaq

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