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Метин Эйнуллаев: В Азербайджане снизят тарифы на аренду госимущества

Метин Эйнуллаев: В Азербайджане снизят тарифы на аренду госимущества В правительство Азербайджана направлено обращение о снижении тарифов на аренду государственного имущества, процедуры согласования находятся на заключительной стадии.
Бизнес
30 января 2024 г. 14:48
Метин Эйнуллаев: В Азербайджане снизят тарифы на аренду госимущества

В правительство Азербайджана направлено обращение о снижении тарифов на аренду государственного имущества, процедуры согласования находятся на заключительной стадии.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал начальник Государственной службы по вопросам имущества Метин Эйнуллаев.

"Тарифы будут устанавливаться в зависимости от зоны. Основной упор делается на их снижение. Тем самым мы сможем еще больше расширить охват субъектов договора аренды. В конечном итоге, несмотря на более низкие тарифы, в госбюджет поступит больше средств", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ƏMDX: "Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsi tarifləri azaldılacaq"

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