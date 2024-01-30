Метин Эйнуллаев: В Азербайджане снизят тарифы на аренду госимущества

В правительство Азербайджана направлено обращение о снижении тарифов на аренду государственного имущества, процедуры согласования находятся на заключительной стадии.

В правительство Азербайджана направлено обращение о снижении тарифов на аренду государственного имущества, процедуры согласования находятся на заключительной стадии.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал начальник Государственной службы по вопросам имущества Метин Эйнуллаев.

"Тарифы будут устанавливаться в зависимости от зоны. Основной упор делается на их снижение. Тем самым мы сможем еще больше расширить охват субъектов договора аренды. В конечном итоге, несмотря на более низкие тарифы, в госбюджет поступит больше средств", - добавил он.