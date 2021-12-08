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Meta полностью откроет офисы в США и разрешит удаленку до июня

Meta полностью откроет офисы в США и разрешит удаленку до июня Компания Meta Platforms (ранее Facebook) объявила, что в конце января 2021 года возобновит полноценную работу своих офисов в США, но даст возможность сотрудникам отложить свое возвращение с удаленной работы до июня.
Бизнес
8 декабря 2021 г. 15:17
Meta полностью откроет офисы в США и разрешит удаленку до июня

Компания Meta Platforms (ранее Facebook) объявила, что в конце января 2021 года возобновит полноценную работу своих офисов в США, но даст возможность сотрудникам отложить свое возвращение с удаленной работы до июня.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Доступ в офисы на территории США откроют только привившимся от коронавируса. Сотрудникам компании ранее предлагали перейти на удаленку бессрочно в условиях пандемии.

В Meta работают больше 68 тыс. штатных сотрудников по всему миру, примерно половина из них живут в районе Сан-Франциско.

В последние месяцы топ-менеджеры крупнейших компаний мира активно обсуждали вопрос возвращения сотрудников в офисы, однако появление нового штамма коронавируса "омикрон" внесло неопределенность в эти планы. Так, автопроизводитель Ford Motor Co. и Alphabet Inc., материнская структура Google, недавно отложили на неопределенный срок запланированные даты возврата сотрудников в офис.

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