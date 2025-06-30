Месторождение известняка "Чалхангала IV" в Кенгерли передано в пользование на 5 лет

Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики (НАР) провело сегодня очередной аукцион для передачи недр в пользование.

Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики (НАР) провело сегодня очередной аукцион для передачи недр в пользование.

Как сообщает местное бюро "Report", на аукцион было выставлено месторождение известнякового сырья "Чалхангала IV" в Кенгерлинском районе НАР.

Месторождение общей площадью 2,2 гектара с запасами 943,5 тыс. кубометров было предложено инвесторам за 94 350 манатов, а в итоге было продано за 104 тыс. манатов.

Компании-победителю аукциона будет предоставлено право пользования месторождением на 5 лет. Необходимые юридические и технические процедуры для этого уже начались.

Аукцион организован в соответствии с "Правилами проведения аукционов (аукционов и конкурсов) по предоставлению недр в пользование", утвержденными указом Президента страны от 23 октября 2003 года.