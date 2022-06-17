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AZPROMO расширяет сотрудничество с Исламской ассоциации пищевой промышленности

AZPROMO расширяет сотрудничество с Исламской ассоциации пищевой промышленности Обсуждено привлечение азербайджанских компаний и ассоциаций к Международной Исламской ассоциации пищевой промышленности (International Islamic Food Processing Association – IFPA).
Бизнес
17 июня 2022 г. 10:50
AZPROMO расширяет сотрудничество с Исламской ассоциации пищевой промышленности

Обсуждено привлечение азербайджанских компаний и ассоциаций к Международной Исламской ассоциации пищевой промышленности (International Islamic Food Processing Association – IFPA).

Как сообщает Report, об этом было отмечено на встрече между представителями Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и находящимся в стране с визитом гендиректором Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS) Ерланом Байдаулетом.

В ходе встречи произошел обмен мнениями по таким вопросам, как расширение сотрудничества между AZPROMO и IOFS, доведение до иностранных инвесторов информации об инвестиционных проектах, координирование экспортеров, использование структурой финансовых инструментов и др.

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Версия на английском языке Azerbaijani companies might be involved in IFPA
Версия на азербайджанском языке Yerli şirkətlərin Beynəlxalq İslam Qida Assosiasiyasına cəlbi təklif edilib

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