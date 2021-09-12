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Mercedes и BMW ограничат предложение, чтобы сохранить высокие цены на свою продукцию

Mercedes и BMW ограничат предложение, чтобы сохранить высокие цены на свою продукцию Германские автоконцерны Daimler и BMW планируют ограничивать в будущем объемы поставок своих автомобилей и делать ставку на премиальный сектор, чтобы сохранить цены на них на том более высоком уровне, на который они поднялись во время пандемии.
Бизнес
12 сентября 2021 г. 23:26
Mercedes и BMW ограничат предложение, чтобы сохранить высокие цены на свою продукцию

Германские автоконцерны Daimler и BMW планируют ограничивать в будущем объемы поставок своих автомобилей и делать ставку на премиальный сектор, чтобы сохранить цены на них на том более высоком уровне, на который они поднялись во время пандемии.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times.

Она указывает на то, что нехватка микросхем, с которыми за время пандемии столкнулись автопроизводители по всему миру, привела к сокращению предложения новых машин и повышению их стоимости. Как говорится в статье, во время пандемии Daimler и BMW убедились в том, что клиенты готовы платить больше за их продукцию.

"Мы будем сознательно недостаточно удовлетворять спрос", - сообщил изданию директор по финансовым вопросам Daimler Харальд Вилгельм. Он добавил, что одновременно концерн "будет совершать переход к более высокому, люксовому сегменту".

Эту же концепцию решили взять на вооружение и в BMW. Директор по финансовым вопросам баварского концерна Николас Петер признал, что компания "зафиксировала значительное улучшение способности по ценообразованию за последние 24 месяца". Поэтому концерн "намерен сохранить подход к обеспечению поставок", сказал он.

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