Mercedes-Benz продает завод в России

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей, расположенный в Подмосковье.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продает свой завод по сборке автомобилей, расположенный в Подмосковье.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в автопроме и на рынке недвижимости.

По их информации, речь идет о площадке в подмосковном Есипово, принадлежащей "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус", где 20% - у СП "Даймлер КамАЗ Рус", а остальное - у головной компании Mercedes-Benz AG.

Как заявил один из источников издания в автопроме, сделка находится на заключительной стадии, завод купит российский дилер. Предположительно, одним из претендентов является дилер "Автодом", а в переговорах принимает участие Корпорация развития Московской области. В тендере участвуют несколько дилеров, говорится в публикации.