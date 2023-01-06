Mercedes-Benz намерен создать свою сеть зарядных устройств для электромобилей

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz намерен построить собственную сеть зарядных устройств для электромобилей по всему миру - в странах Северной Америки, Европы и в Китае.
Как передает Report со ссылкой на новостной портал
"Мы не хотим наблюдать и ждать, пока они будут построены. Мы сами создадим глобальную сеть быстрой подзарядки электромобилей", - приводит портал слова главы концерна Ола Кэллениуса. По его словам, компания готова инвестировать в это только в Северной Америке более €1 млрд. До 2027 года в США и Канаде, как планируется, будут созданы примерно 400 станций с 2,5 тыс. зарядками.
Сейчас идут переговоры с партнерами в Европе и Китае о создании такой же сети, они пока не завершены.