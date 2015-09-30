​МЭР: Товарооборот между Россией и Азербайджаном за 5 лет вырос более чем вдвое

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Товарооборот между Россией и Азербайджаном за последние пять лет вырос более чем вдвое. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду замминистра экономического развития РФ Александр Цыбульский на шестом российско- азербайджанском межрегиональном форуме в Екатеринбурге.

"Товарооборот РФ и Азербайджана по итогам 2014 года превысил 4 млрд. долларов США и достиг исторического максимума", - заявил А.Цыбульский.

По его словам, динамика показателей взаимной торговли, несмотря на мировые объективные трудности прошлого года, была одной из лучших среди всех стран СНГ.

"За последние 5 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 2 раза. В этом году мы несколько сбавили темпы в силу объективных, всем известных причин. За первое полугодие товарооборот между нашими странами составил 1,7 млрд. долларов США и показал небольшое падение, чуть выше 20%", - сказал замглавы Минэкономразвития.

В тоже время, он отметил, что если брать физические объемы поставок товаров, то "здесь никакого падения не произошло - мы наблюдаем рост физических поставок товаров больше, чем на 50%".

По словам Цыбульского, если взглянуть на показатели товарооборота, выраженные в национальных валютах, например, в рублях, по итогам семи месяцев 2015 года он вырос на 20 млрд. рублей - почти на 25%.