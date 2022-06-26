Менее 3% компаний Японии решили уйти из России

Лишь 4 из 168 (2,4%) крупных японских компаний, ведущих свою деятельность в РФ, приняли решение окончательно уйти с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины.

Лишь 4 из 168 (2,4%) крупных японских компаний, ведущих свою деятельность в РФ, приняли решение окончательно уйти с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на последний доклад статистического центра Teikoku Databank.

Отмечается, что в случае Японии доля решивших покинуть российский рынок является самой низкой среди стран Группы семи (G7). По мнению агентства, японские компании тем самым занимают осторожную позицию, надеясь в будущем возобновить работу в РФ. Кроме того, многие фирмы не обладали заранее составленным планом действий на случай необходимости покинуть Россию, что также повлияло на их осторожность, подчеркивает Kyodo.

К настоящему времени свои предприятия в РФ временно остановили автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor и один из крупнейших в мире производителей шин Bridgestone. О закрытии магазинов одежды Uniqlo объявила компания Fast Retailing.