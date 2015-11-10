Мексика заинтересована в расширении связей с Азербайджаном в сфере торговли и туризма

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан посетил глава представительства ProMexico в Стамбуле Хорхе Альберто Круз Абаскаль.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, визит осуществлен по приглашению Фонда развития экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo), его целью является развитие экономических отношений между двумя странами.

В ходе визита 4-6 ноября был проведен ряд встреч с целью обсуждения возможностей расширения связей между Мексикой и Азербайджаном в сфере торговли и туризма. "Контакт между обеими организациями – ProMexico и Azpromo – базируется на взаимном интересе и служит благосостоянию народов двух стран, которых они представляют. Данные учреждения заявили, что несмотря на общий объем торговли между Мексикой и Азербайджаном, составивший около 2 млн. долларов США в 2014-м году, имеется большой потенциал для его роста, и была выражена уверенность относительно увеличения торгового оборота благодаря открытию посольства Мексики в Азербайджане", - отметили в посольстве.