Мехмет Муш: Турция готова поделиться с Азербайджаном опытом свободной экономической зоны

"Мы готовы поделиться нашим опытом по свободным экономическим зонам с Азербайджаном и Узбекистаном".

"Мы готовы поделиться нашим опытом по свободным экономическим зонам с Азербайджаном и Узбекистаном".

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр торговли Мехмет Муш.

Глава ведомства подчеркнул важность облегчения работы транспорта, что еще более важно в условиях пандемии COVID-19, с точки зрения развития торгово-экономических отношений.

Он отметил, что Турция имеет большой опыт в этом отношении со свободными экономическими зонами.

"Наши компании и инвесторы продолжают свою торговлю с миром на выгодных условиях из свободных экономических зон в нашей стране. Готовы поделиться своим опытом в области свободных экономических зон с Азербайджаном и Узбекистаном.

Трехсторонняя встреча важна для выработки общего видения. Тесное сотрудничество и совместные действия между странами укрепляют их деятельность в региональных и международных организациях", - добавил министр.

Мехмет Муш сказал, что Турция продолжает поддерживать членство во Всемирной торговой организации, что является важным шагом в интеграции Узбекистана и Азербайджана в мировую экономику.