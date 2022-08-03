Мехмет Муш: Турция готова поделиться с Азербайджаном опытом свободной экономической зоны

"Мы готовы поделиться нашим опытом по свободным экономическим зонам с Азербайджаном и Узбекистаном".
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр торговли Мехмет Муш.
Глава ведомства подчеркнул важность облегчения работы транспорта, что еще более важно в условиях пандемии COVID-19, с точки зрения развития торгово-экономических отношений.
Он отметил, что Турция имеет большой опыт в этом отношении со свободными экономическими зонами.
"Наши компании и инвесторы продолжают свою торговлю с миром на выгодных условиях из свободных экономических зон в нашей стране. Готовы поделиться своим опытом в области свободных экономических зон с Азербайджаном и Узбекистаном.
Трехсторонняя встреча важна для выработки общего видения. Тесное сотрудничество и совместные действия между странами укрепляют их деятельность в региональных и международных организациях", - добавил министр.
Мехмет Муш сказал, что Турция продолжает поддерживать членство во Всемирной торговой организации, что является важным шагом в интеграции Узбекистана и Азербайджана в мировую экономику.