Медведев назвал факторы, осложняющие ситуацию в мировой экономике

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Ситуация в мировой экономике осложняется попытками расшатать сложившуюся архитектуру международных торговых отношений, заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках заседания Совета глав правительств ШОС в Китае, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сохраняются серьезные экономические вызовы, продолжают снижаться индикаторы международной торговли, инвестиционной активности, повышена волатильность валют — во всяком случае, многих валют — в сочетании с очень резкими колебаниями мировых цен на энергетические и сырьевые ресурсы", — сказал Медведев.

"Ситуация дополнительно усложняется попытками расшатать сложившуюся архитектуру международных торговых отношений, спровоцировать фрагментацию мировых экономических отношений, мирового экономического ландшафта, в том числе, путем создания так называемых эксклюзивных отношений, включая создание всякого рода партнерств", — отметил премьер-министр РФ.

При этом глава правительства подчеркнул, что РФ не против подобного рода международных объединений, но необходимы единые правила поведения в экономической сфере.

"Хотел бы прямо подчеркнуть, что наша страна не является противником подобных партнерств типа Тихоокеанского партнерства, других объединений, но мы хотели бы понимать, что будет происходить с мировой торговлей, какова судьба Всемирной торговой организации, куда все мы вступали и где существуют единые универсальные правила урегулирования. А это исключительно важно для того, чтобы мы жили в предсказуемом мире, чтобы в этом мире существовали единые правила поведения в экономической сфере", — подчеркнул Медведев.