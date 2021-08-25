Медленную вакцинацию бедных стран оценили в $2,3 трлн потерь в будущем

Потери в ВВП стран мира из-за медленных темпов вакцинации против коронавирусной инфекции к 2025 году могут достигнуть 2,3 трлн долларов США

Потери в ВВП стран мира из-за медленных темпов вакцинации против коронавирусной инфекции к 2025 году могут достигнуть 2,3 трлн долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании The Economist Intelligence Unit .

"Богатые страны ввели в 100 раз больше вакцин против коронавируса, чем бедные. Помимо этических соображений, задержки с вакцинацией всего мира будут иметь высокую цену. Модель, построенная The Economist Intelligence Unit, показывает, что те страны, в которых к середине 2022 года не будет вакцинировано 60% населения, к 2025 году потеряют ВВП на общую сумму 2,3 трлн долларов США", - отмечают эксперты аналитического подразделения The Economist.

Около двух третей этих потерь придется на страны с развивающейся экономикой, что еще больше замедлит их экономический рост и сближение с развитыми странами.

"Помимо этих затрат, неравенство в вакцинации будет иметь огромные политические, социальные и геополитические последствия", - указано в документе.

Наибольшие потери в описанном сценарии понесут страны Азии - около 1,7 трлн долларов США.

В то же время эксперты отметили, что вакцинация может не стать "чудодейственным средством" при появлении новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому политическим элитам нужно переосмыслить свою стратегию противостояния COVID-19, чтобы адаптировать ее на долгосрочную перспективу.