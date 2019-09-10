Медиа Агенство “Universal McCann Азербайджан" впервые в Азербайджане запустило рекламу в формате DOOH для бренда Coca-Cola.

Согласно мировым исследованиям, потребители обращают внимание и считают наиболее полезной и привлекательной информацию о состоянии дорог во время час пик, а также прогноз погоды.

Учитывая эти факторы, рекламные Агенства и разработчики цифровых платформ создают креативную и самобытную рекламу, отвечающую нуждам и интересам потребителей. В результате чего привлечь внимание целевой аудитории и донести смысл рекламного сообщения, в режиме реального времени, становится легче.

Впервые, в рекламной индустрии Азербайджана, для всемирно известного бренда Coca-Cola, была разработана цифровая, инновационная форма рекламы, с применением таргетирования по прогнозу погоды.

Относительно недавно, на мониторах в центре столицы, появились видеоролики, брендированные Coca-Cola, сообщающие жителям столицы о повышении температуры воздуха и других параметрах прогноза погоды.

На Азербайджанском рекламном рынке, впервые, такой тип таргетирования в наружной рекламе, предлагает платформа Adviad. Adviad – это совокупность цифровых платформ, позволяющих распространять рекламное сообщение одновременно на всех цифровых ресурсах, подключенных к платформе. Помимо локальных вебсайтов, к платформе подключены, возможности размещения рекламы, в Facebook, Instagram, Google, а также мониторы, в торговых центрах, транспорте, в городе, которые имеют подключение к интернету.

Universal McCann Азербайджан, первое рекламное агентство, которое предложило и воплотило возможности платформы Adviad, для компании Coca-Cola, в Азербайджане. Компания Coca-Cola славится своим креативным, стратегическим и инновационным подходом в рекламном мире, и поэтому инициатива Агенства была принята с большим интересом. Задача кампании была донести до потребителя, что продукт Coca-Cola нужно пить охлажденным, потому что только при определенной температуре, напиток становится более вкусным.

Какое же решение было предложено и как этот проект реализовался?

Агенство подготовило видеоролик, в который было интегрировано рекламное сообщение “Coca-Cola вкуснее, когда холодная” и прогноз погоды в реальном режиме. Видеоролик был размещен на мониторах , в автобусах и LED мониторах расположенных в центре города, при повышении температуры воздуха выше 26° С, рекламное сообщение одновременно появлялось на всех запланированных носителях, таким образом предлагая потребителям охладиться и освежиться в жару, с помощью любимого напитка.

По предварительным оценкам, в совокупности, охват достиг более 36 000 человек. И это не предел. Данный результат иллюстрирует большие перспективы платформы Adviad в сфере цифровой наружной рекламы. Благодаря возможностям этой платформы рекламодатели получат большие преимущества для донесения рекламных сообщений потребителям “здесь и сейчас” (в нужное время, в нужном месте), таким образом стимулируя спрос и продажи.

Подробности о платформе и ее возможностях вы можете получить через официальный сайт - www.adviad.com, или связаться по телефону – +994 55 511 01 54.

Платформа Adviad функционирует с апреля 2019-ого года. Основная цель платформы - облегчить работу агентств и брендов, объединив множество рекламных каналов в едином окне. Директор компании Расим Давудов имеет более 15 лет опыта в маркетинге и так же является генеральным директором компании New Media, ведущего диджитал агентства в Азербайджане.

Агенство Universal McCann Азербайджан, было создано в 2011 году, является лидером среди крупных сетевых Медиа агенств на рынке Азербайджана. Предоставляет все виды Медиа услуг. В портфолио клиентов Coca-Cola, Unilever, Toyota, Dogadan, PINAR и другие мировые и локальные бренды. Адрескомпании:

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