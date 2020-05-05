Московский экспортный центр назвал дату бизнес-миссии с партнерами из Азербайджана

Московский экспортный центр (МЭЦ) организует проведение многоотраслевых бизнес-миссий.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«МЭЦ подведомственный столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, проведет многоотраслевые бизнес-миссии в режиме онлайн. Для участников организуют встречи в формате MatchMaking с потенциальными покупателями и партнерами из целевых стран», - говорится в сообщении.

Так, с 11 по 14 августа пройдет бизнес-миссия с партнерами из Азербайджана, с 19 по 21 августа - из Индонезии, в сентябре - из Сьерра-Леоне. При этом подать заявку на участие в бизнес-миссиях с партнерами из Азербайджана и Индонезии можно до 22 мая, а со Сьерра-Леоне - до 1 июня. Обращения принимаются на сайте МЭЦ. Получателей поддержки на конкурсной основе выберет экспертная комиссия.

«Даже в непростых макроэкономических условиях МЭЦ продолжает оперативно адаптировать предоставляемые меры поддержки под актуальные потребности столичных предпринимателей. Организацию b2b встреч, видеосвязь и услуги профессиональных переводчиков полностью оплатит правительство Москвы», - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Бизнес-миссии в целевые страны с 2019 года входят в число инструментов, которые МЭЦ использует для вывода и продвижения столичных компаний на зарубежные рынки. МЭЦ адаптировал продукт к формату онлайн в ответ на трудности, вызванные эпидемиологической обстановкой.

Отметим, что Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Одна из ключевых задач МЭЦ – увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.