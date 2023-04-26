МЭА: Продажи электромобилей в мире в 2023 году вырастут на 35%

Спрос на электромобили в мире сильно растет, и в текущем году ожидается рост продаж на 35%, до 14 млн машин.

Спрос на электромобили в мире сильно растет, и в текущем году ожидается рост продаж на 35%, до 14 млн машин.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Их доля на автомобильном рынке увеличится до 18% с 14% в 2022 году.

"В 2022 году в мире было продано более 10 млн электромобилей, а в этом году ожидается рост продаж еще на 35% - 14 млн. Такой сильный рост означает, что доля электромобилей на общем автомобильном рынке выросла до 14% в 2022 году с 4% в 2020 году. В этом году вырастет еще больше - до 18%", сказано в отчете МЭА.

Агентство ожидает, что использование электромобилей позволит избежать потребности в нефти в объеме не менее 5 млн баррелей в день к 2030 году.

МЭА также отмечает, что наибольшее количество продаж электромобилей на сегодняшний день приходится на Китай (60%), второе место занимает Европа, тройку лидеров замыкают США.