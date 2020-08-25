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McLaren полностью перейдет на электродвигатели к 2030 году

McLaren полностью перейдет на электродвигатели к 2030 году Первоначально компания планирует переключиться на гибридные автомобили
Бизнес
25 августа 2020 г. 20:09
McLaren полностью перейдет на электродвигатели к 2030 году

McLaren намерена прекратить разрабатывать топливные двигатели к 2030 году и полностью сосредоточиться на гибридных авто- и электромобилях.

Как передает Report, об этом в интервью Financial Times рассказал генеральный директор автоконцерна Майк Флюит.

«Мы будем разрабатывать (топливные) двигатели в течение следующих десяти лет, продавать — в течение следующих 15 лет, но мы ожидаем, что большая часть мира полностью перейдет на электромобили примерно к 2035 году»,— заявил Флюит.

Первоначально компания планирует переключиться на гибридные автомобили, к производству же полностью электрических машин концерн намерен приступить не раньше второй половины этого десятилетия.

Одновременно компания намерена нарастить долю комплектующих, используемых в ее автомобилях, которые будут производиться в Британии. По словам Флюита, в новых моделях их доля будет достигать 60%, что позволит компании избежать дополнительных выплат пошлинных сборов

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Версия на азербайджанском языке “McLaren” bütövlükdə elektrik mühərriklərə keçəcək

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