McKinsey прекратила работу со своими клиентами в РФ

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company заявила о прекращении обслуживания клиентов в России.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, базирующейся в Нью-Йорке.
"Мы прекратили предоставление всех услуг клиентам в России ещё с 15 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
3 марта в McKinsey сообщили о приостановке предоставления услуг государственным структурам в РФ. Кроме того, компания тогда предупредила, что после того, "как оставшиеся обязательства в России будут завершены, обслуживание клиентов в стране будет приостановлено".