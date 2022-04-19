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McKinsey прекратила работу со своими клиентами в РФ

McKinsey прекратила работу со своими клиентами в РФ Международная консалтинговая компания McKinsey Company заявила о прекращении обслуживания клиентов в России.
Бизнес
19 апреля 2022 г. 08:57
McKinsey прекратила работу со своими клиентами в РФ

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company заявила о прекращении обслуживания клиентов в России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, базирующейся в Нью-Йорке.

"Мы прекратили предоставление всех услуг клиентам в России ещё с 15 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

3 марта в McKinsey сообщили о приостановке предоставления услуг государственным структурам в РФ. Кроме того, компания тогда предупредила, что после того, "как оставшиеся обязательства в России будут завершены, обслуживание клиентов в стране будет приостановлено".

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Версия на английском языке McKinsey suspends working with clients in Russia

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